In een woning in de J.I. Sandersestraat in Oost-Souburg heeft dinsdagmiddag brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De melding kwam rond 13.30 uur bij de brandweer binnen. In eerste instantie ging het om een schoorsteenbrand, maar het vuur sloeg over naar de ruimte tussen het plafond en de vloer van de eerste verdieping. De woning stond al snel vol rook.

Brandweerploegen uit Middelburg en Oost-Souburg gingen erheen met onder meer twee bluswagens en een ladderwagen. Rond 14.20 uur werd het sein brand meester gegeven. Er is niemand gewond geraakt.