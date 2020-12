Een automobiliste is dinsdagochtend gewond geraakt nadat ze met haar auto in de sloot terechtkwam bij de Hontenissestraat in Hulst.

De vrouw reed rond 7.00 uur met haar auto vanuit de richting van de Hulsterseweg richting de Zandstraat toen ze bij een bocht van de weg raakte, over het fietspad schoot en in de sloot belandde.

Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen. Over de aard en de ernst van haar letsel is niets bekend.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.