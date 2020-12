Bij uienbedrijf Top Taste aan de Kloosterpoort in Kapelle is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Dat gebeurde in een bakinstallatie waarin uien worden gebakken in palmolie. Het vuur was snel onder controle.

Werknemers van het bedrijf ontdekten de brand om 5.05 uur. Ze probeerden het vuur te blussen met een CO2-blusser. Gelijktijdig werd met een handbrandmelder de brandweer gealarmeerd.

Toen de brandweer arriveerde, leek de brand al geblust. De brandweer heeft de ruimte samen met het personeel geventileerd en gecontroleerd. De schade lijkt minimaal.

"Een deel van de oven wordt gereinigd. De productie wordt weer opgestart", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland.