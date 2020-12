De verkeerspolitie heeft zondag op de 's-Gravenpolderseweg in Goes een motorrijder staande gehouden. Agenten gingen hem achterna nadat hij gas had gegeven en een auto rechts via het fietspad had ingehaald.

De motorrijder kreeg een boete van 750 euro opgelegd en moet ook een cursus Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) gaan volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De verkeerspolitie deelde een filmpje van de actie op Facebook.