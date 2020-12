De persoon die ruim een week geleden een container van VV Arnemuiden in brand stak, heeft zich gemeld. De dader nam zaterdagochtend contact op met de voetbalvereniging, nadat de club aangifte had gedaan en had gedreigd camerabeelden op internet te zetten.

"Ik vind het fijn dat hij zich gemeld heeft", zeg Ron Minnaar, voorzitter van VV Arnemuiden. "Hij heeft veel spijt betuigd en neemt alle verantwoordelijkheid op zich, dus ik denk dat dit een goede les is."

Nadat de dader zich meldde, is hij samen met een aantal leden van het bestuur van de club naar het politiebureau gegaan. De dader heeft beloofd de schade te vergoeden, wat volgens Minnaar zal uitkomen op zo'n 5.000 à 6.000 euro.

De container met oud papier brandde in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 november volledig uit. Er werd al snel uitgegaan van brandstichting. Minnaar had eerder al aangegeven dat de beelden met een boa van de gemeente bekeken zouden worden.

Minnaar denkt dat de duidelijke camerabeelden van de brandstichting geholpen hebben bij het vinden van de dader.