De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige Belg aangehouden voor rijden onder invloed in het Zeeuwse Groede. De auto reed erg langzaam en slingerde over de weg.

Agenten zagen de man rond 0.35 uur rijden in de Noordstraat, in een auto met flink beslagen ruiten. Toen de agenten de bestuurder aanspraken, konden ze een alcoholgeur ruiken.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder gedronken had. Hij werd naar het politiebureau meegenomen voor een ademanalyse.

Uit de ademananalyse bleek dat de Belg bijna drie keer te veel gedronken had. De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt en proces-verbaal opgemaakt tegen de man.