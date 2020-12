De politie heeft een negentienjarige man aangehouden die in de nacht van vrijdag op zaterdag dertien lantaarnpalen vernielde in de Dorpsstraat in Krabbendijke. Hij kon worden ingerekend na hulp van getuigen.

De agenten kwamen na een melding controleren in de Dorpsstraat en troffen dertien vernielde lantaarnpalen aan. De melders gaven een signalement van de dader door.

De man, een negentienjarige inwoner van Krabbendijke, werd rond 2.45 uur gezien en aangesproken. Hij had verschillende spullen bij zich waarmee hij de lantaarnpalen kon demonteren, waaronder een kniptang. Ook droeg hij illegaal vuurwerk (een COBRA-6) bij zich.

De man is ingesloten en zal zaterdag gehoord worden. De lantaarnpalen worden snel gerepareerd.