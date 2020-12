Het oorlogsepos De Slag om de Schelde gaat op 14 december op unieke wijze in première in Vlissingen. CineCity vertoont de film dan als eerste bioscoop in Nederland de hele dag door in alle zalen.

In aanwezigheid van acteurs Gijs Blom en Susan Radder, regisseur Matthijs van Heijningen, scenarist Paula van der Oest en producenten Alain de Levita en Mark van Eeuwen wordt de release van de film in het 75e herdenkingsjaar gevierd op de plek waar het verhaal zich destijds heeft afgespeeld.

Met meerdere vertoningen per dag hebben de makers toch een manier gevonden om de film tijdens de coronacrisis groots in première te laten gaan.

De film is vanaf 17 december te zien in alle bioscopen en vertelt het verhaal over de 'vergeten slag om de Schelde' die bekendstaat als een van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa.

Met een budget van 14 miljoen euro is De Slag om de Schelde de allergrootste Nederlandse film van de afgelopen tien jaar. Initiatiefnemer van de film is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De film is gemaakt in het kader van 75 jaar vrijheid en sluit dit herdenkingsjaar af.