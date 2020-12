Alle leerlingen van het Lodewijk College locatie Zeldenrustlaan in Terneuzen zijn donderdag naar huis gestuurd. De beslissing werd donderdagochtend genomen nadat steeds meer personeel in quarantaine moest vanwege coronabesmettingen. Dat aantal nam de afgelopen dagen toe, waardoor les geven steeds lastiger werd. De school blijft sowieso donderdag en vrijdag gesloten.

Na het weekend wordt bekeken of de school weer open kan. Dat gebeurt na overleg met de GGD. Een docente schrijft op Facebook dat ze "lang heeft geroepen dat de scholen open moeten blijven, maar nu toch echt begon te twijfelen."

Volgens rector Jan Roose was het niet mogelijk om nog verantwoord les te geven. "Er zijn dusdanig veel personeelsleden in quarantaine dat we eerst de uitkomst van de testen moeten afwachten. Er zijn ook medewerkers op sleutelposities die niet kunnen werken. Het is safety first nu."

De locatie Oude Vaart blijft gewoon open. Daar is het aantal besmettingen op dit moment relatief beperkt. Docenten die op beide locaties les geven blijven echter wel thuis de komende dagen.