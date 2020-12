Zonder in te checken met een ov-kaart of treinkaartje is het vanaf maandag niet meer mogelijk de perrons op het station in Goes te betreden. De toegangspoortjes, die nu al bij de verschillende ingangen staan, worden dan in werking gesteld.

Goes is het 80e treinstation in Nederland dat beveiligd wordt met toegangspoortjes. Met de invoering wil NS het station veiliger maken en het aantal zwartrijders verminderen. De poortjes gaan open door een ov-pas of treinkaartje voor een scanner te houden. Alleen mensen die ook daadwerkelijk met de trein willen reizen, komen daardoor in principe nog op de perrons.

Dat betekent ook dat het stationstunneltje in Goes niet meer gebruikt kan worden als doorgaande voetgangersroute tussen het Stationspark en de voorzijde van het station/centrum van Goes. Voetgangers moeten voortaan door de Terwellegang, de nieuwe spooronderdoorgang voor alle verkeer, direct naast het station.

De poortjes worden maandag in werking gesteld. Vanaf dan staan er een week lang NS-medewerkers bij de drie stationsingangen om hulp te bieden en informatie te geven.