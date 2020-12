De GGD Zeeland gaat vanaf half december ook sneltests gebruiken. Er komt een nieuwe XL-teststraat, waarschijnlijk in Goes. Net als in de rest van het land wordt de testcapaciteit in Zeeland verder vergroot.

De exacte locatie van deze nieuwe teststraat ligt nog niet vast. De GGD Zeeland schroeft de komende weken het aantal gewone coronatests, de bekende PCR-test, op van 1.900 naar 2.325 per dag. Met daarbij opgeteld de 950 sneltests komt de totale testcapaciteit in Zeeland op 3.275 per dag.

De GGD bepaalt of iemand een sneltest krijgt of de PCR-test. Voor zorgpersoneel en kwetsbare groepen is de sneltest niet geschikt, omdat de kans op een valse negatieve uitslag bij een sneltest groter is dan bij een PCR-test. Bij deze groepen wil de GGD zoveel mogelijk voorkomen dat mensen ten onrechte zouden horen dat ze niet besmet zijn.