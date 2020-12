De recherche heeft vorige week in Goes een 58-jarige man uit Hoogerheide aangehouden vanwege het bestelen van verschillende hoogbejaarde vrouwen in Zeeland, meldde de politie dinsdagavond.

Hij deed zich onder meer voor als cv-monteur en wist zich op die manier bij hoogbejaarde vrouwen in onder meer Middelburg, Kloetinge en Arnemuiden binnen te praten. Hij leidde ze af en ging ervandoor met contant geld en juwelen.

De recherche deed al langer onderzoek naar aanleiding van tien aangiften die binnen waren gekomen. Behalve in Zeeland sloeg de man ook toe in onder meer Fijnaart en Prinsenbeek.

De man kon uiteindelijk op woensdag 25 november in Goes worden aangehouden. Daarbij is ook zijn auto in beslag genomen. De verdachte is ingesloten en blijft voorlopig vastzitten.