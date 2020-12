Een Zeeuwse wietkweker moet bijna 22.500 euro in de staatskas storten, zo heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald. Dat is aanzienlijk minder dan de 95.585 euro waartoe de Middelburgse rechtbank hem in 2018 veroordeelde.

De zaak kwam in 2013 aan het licht. Nadat de man was gaan samenwonen, hield hij zijn oude woning in Goes stiekem aan. Daarin runde hij, zonder dat zijn partner het wist, een hennepkwekerij.

In 2015 werd hij veroordeeld tot een taakstraf. Drie jaar later bepaalde de rechter dat de man ruim 95.000 euro moest terugbetalen. Dat zou de winst zijn die hij met de hennepteelt heeft gemaakt.

De man ging in hoger beroep tegen de hoogte van dat bedrag. Het gerechtshof in Den Bosch stelde hem dinsdag in het gelijk. Het hof paste een andere berekeningsmethode toe dan de rechtbank in Middelburg.

Met die methode komt het erop neer dat de totale winst tussen 2009 en 2013 50.000 euro bedraagt. Daar gaan de kosten voor onder meer het pand en de stroom van af, waardoor er bijna 25.000 euro overblijft. Omdat de zaak te lang heeft geduurd, past het hof bovendien een korting van 10 procent toe.