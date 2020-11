Terneuzen staat achtste in de ranglijst van gezondste steden in Nederland. In de categorieën gezondst gebouwde omgeving en gezondste mobiliteit bungelt de gemeente weliswaar onderaan, maar als het gaat om een gevoel van veiligheid, geestelijk welbevinden, voldoende beweging en sociale cohesie staat Terneuzen bovenaan, blijkt uit de Gezonde Stad Index 2020 van Arcadis.

Voor het eerst is de openbare ruimte van twintig steden met elkaar vergeleken. Terneuzen is de enige Zeeuwse gemeente in de ranglijst. Er is gekeken naar de twaalf grootste steden per provincie, aangevuld met de acht grootste steden van Nederland. Groningen komt als beste uit de bus.

Terneuzen is een gezonde gemeenschap, zo blijkt, met een eerste plek. Als het gaat om een gezond milieu en een gezonde buitenruimte scoort de gemeente met respectievelijk een zevende en een vierde plaats ook bovengemiddeld.

In de categorie mobiliteit draait het om openbaar vervoer en ruimte voor langzaam verkeer. Dat is in alle andere onderzochte steden beter. Bij de gebouwde omgeving schiet Terneuzen flink tekort op het gebied van voorzieningen en zorg.