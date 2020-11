De Zeeuwse rioolwaterzuiveringen komen volgend jaar vol zonnepanelen te liggen. Waterschap Scheldestromen trekt daar 3,5 miljoen euro voor uit.

Het waterschap wil zijn steentje bijdragen aan de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energiebronnen. De organisatie streeft ernaar om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Er wordt dan minstens zoveel energie opgewekt als verbruikt.

Dat kan door een combinatie van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie. Het plaatsen van zonnepanelen speelt daarbij een belangrijke rol. Dat gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein.

Komend jaar worden zonnepanelen geplaatst bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties bij Breskens, Oostburg, Ritthem, Tholen, Sint-Maartensdijk, Bruinisse en Burgh-Haamstede. Ook wordt het aantal zonnepanelen op het hoofdkantoor in Middelburg uitgebreid.

De totale investering bedraagt bijna 3,5 miljoen euro. In 2022 steekt het waterschap nog eens ruim 1 miljoen in zonnepanelen. Die komen bij de zuiveringen in Waarde, Kamperland en Retranchement.