Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg geraakt en vervolgens over de kop geslagen op de A58 bij Kapelle. De bijrijder raakte gewond en moest door de brandweer bevrijd worden.

Rond 0.30 uur kwam er een melding binnen over het ongeval dat ter hoogte van bedrijventerrein De Smokkelhoek gebeurde op de rijbaan richting Vlissingen.

De politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plekke. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kwam uiteindelijk niet meer ter plaatse.

De brandweer moest de deur aan de passagierszijde verwijderen om de bijrijder uit het voertuig te kunnen halen. De bestuurder bleef ongedeerd. Hij moest wel mee naar het politiebureau om een alcohol- en drugstest te doen. De uitslag daarvan is niet bekend.

Door het ongeval was de snelweg enige tijd volledig dicht. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te takelen.