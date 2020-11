Schrijfster Simone van der Vlugt signeert zaterdag 28 november tussen 15.00 uur en 16.00 uur in boekhandel De Koperen Tuin aan de Keizersdijk in Goes.

Van der Vlugt heeft net haar boek ‘De kaasfabriek’ uitgebracht. Omdat ze naar eigen zeggen graag contact houd met haar lezers, komt ze daarom naar de boekhandel.

‘De kaasfabriek’ is een historische roman over een moeder en dochter die hun plek in een veranderende maatschappij proberen te vinden.

Amsterdam, 1892. Lydia rouwt om de dood van haar ouders, die kort na elkaar zijn overleden. Ze heeft hun huis in Amsterdam en buitenhuis in Purmerend geërfd. Ondanks het verlies zit ze vol ideeën voor de toekomst en voor het uitvoeren van haar vaders plannen: een moderne kaasfabriek beginnen, op stoomkracht en met een hoge productie. Maar als vrouw alleen mag ze geen onderneming starten: ze moet samenwerken met een moderne boer uit de omgeving, Huib Minnes. Samen bouwen ze de grootste kaasfabriek van Noord-Holland.

Antwerpen, 1914. Nora, de dochter van Lydia, trouwt met Ralph Reymaekers en het paar vestigt zich in de havenstad. Na een ernstig conflict met haar moeder over haar afkomst is Nora blij weg te zijn uit Waterland. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit en moeten ze vluchten uit Antwerpen. Hoe zal de toekomst eruit komen te zien voor deze vooruitstrevende vrouwen?