De gemeenten Borsele en Goes doen tot en met 10 december mee aan de wereldwijde campagne Orange The World. De actie is een protest tegen vrouwengeweld.

De campagne richt zich dit jaar op het melden van geweld. Een op de drie vrouwen en meisjes wereldwijd ervaart psychisch of seksueel geweld. De daders zijn vaak partners of bekenden uit de directe omgeving.

Voor de actie kleurt het gemeentehuis in Heinkenszand oranje. Ook in Goes is de vlag gehesen door burgemeester Margo Mulder. De vlag blijft twee weken hangen.

"Hopelijk zet het ons aan tot nadenken, tot gesprek en tot solidariteit met al die vrouwen voor wie leven zonder angst helemaal niet zo vanzelfsprekend is", zegt wethouder Marga van de Plasse van de gemeente Borsele.