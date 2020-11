De Sloebrug in Vlissingen wordt in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten voor al het verkeer. Dan worden de draaipunten van de brug over het Kanaal door Walcheren gerepareerd.

De aannemer werkt sinds 8 november aan het vervangen van de slijtlaag van de Sloebrug. Daarnaast zijn er vier nieuwe slagboomkasten op de brug geplaatst.

Sinds donderdag 19 november is er één rijbaan beschikbaar in beide richtingen. Dit blijft zo tot alle herstelwerkzaamheden aan de Sloebrug zijn afgerond. De provincie Zeeland zet in de ochtend- en avondspits verkeersregelaars in vanwege de verkeershinder.

De reparatie van de draaipunten van de brug begint in de nacht van dinsdag 24 november op woensdag 25 november. De weg is in de ochtendspits van woensdagochtend weer in beide richtingen beschikbaar, maar wel met een snelheidsbeperking.