Een 71-jarige man uit Goes is dinsdagmiddag via WhatsApp voor bijna 1.800 euro opgelicht. Dat meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer dacht een bericht op zijn smartphone van een bekende in nood te hebben gekregen. "Deze cybercrimineel vroeg hem of hij geld wilde voorschieten", laat de politie donderdag weten. "Hij zou het de volgende dag terugbetalen." De man maakte het geld over. Later bleek dat hij was opgelicht. De Goesenaar heeft aangifte gedaan.

De politie onderzoekt de fraude. Ze waarschuwt iedereen alert te zijn. "Online kan iemand zich als een ander voordoen. De 'bekende' kan een crimineel zijn. Ga nooit zo maar in op een betaalverzoek. Check via een ander kanaal bij deze vriend of hij of zij geld gevraagd heeft."