De daling van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in augustus en september heeft zich niet doorgezet in oktober, blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het UWV. In september waren er 4.500 uitkeringen, in oktober 4.600. Het aantal staat gelijk aan 2,3 procent van de beroepsbevolking, waar dit landelijk 3,0 procent is.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal uitkeringen 23 procent hoger. Het landelijke percentage hiervoor is weer lager: 19 procent.

Het UWV ziet een sterke daling van de behoefte aan administratief personeel, vooral op mbo-niveau, die mede wordt veroorzaakt door digitalisering en automatisering. De coronacrisis heeft deze daling versneld.

In het tweede kwartaal waren er in Zeeland 850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomisch en administratief personeel. Dat is 18 procent minder dan in het eerste kwartaal en 43 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2019.