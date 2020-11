In Historisch Museum de Bevelanden in Goes is vanaf 26 november de tentoonstelling Goed Gemutst te zien, met moderne outfits die geïnspireerd zijn op de Zeeuwse streekdracht.

Het werk in de expositie is van Susan Bakx-Plasmans. Bakx-Plasmans is modeontwerpster van beroep en werkte zeventien jaar op de streekdrachtenafdeling van het museum in Goes, waar zij eveneens hielp bij de inrichting van tentoonstellingen.

"Mutsen zijn onlosmakelijk met streekdracht verbonden", legt zij uit. "Streekdracht is een uitstervend fenomeen. Slechts een paar vrouwen in Zeeland lopen nog in dracht. Dat vind ik jammer. Ik wil het ambacht en dit stuk van het Zeeuwse culturele erfgoed veiligstellen door jonge mensen aan te spreken. Ik heb geprobeerd klederdracht te vertalen naar mode van deze tijd."

Er zijn zes verschillende outfits te zien in de tentoonstelling. De regionale verschillen in de klederdracht komen goed tot uiting. Zo was een pauwenstaart-meisjesmuts van Walcheren de inspiratiebron voor een zijden jakje dat op het rugpand dezelfde plooien heeft.

De sluiermuts van Tholen heeft geleid tot een jurkje met een rijkelijk versierde capuchonrand van tule. De spiegels van de Zuid-Bevelandse mutsen inspireerden Bakx-Plasmans tot het maken van een diadeem in strikuitvoering.

De tentoonstelling is volgend jaar ook te zien in musea in Sint-Annaland, Cadzand, Axel en Veere. Foto's van de creaties zijn ook opgenomen in het twee weken geleden uitgekomen boek De Zeeuwse streekdrachten - Goed gemutst.