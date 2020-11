Actiegroep Zeeland in Opstand demonstreert zaterdag op het Hollandiaplein in Goes tegen de coronamaatregelen. De groep zegt te strijden voor de vrijheid van burgers.

De demonstranten lopen zaterdag om 14.00 uur van het Hollandiaplein door de Marconistraat richting Goes-Zuid waarna ze via de Van de Spiegelstraat terugkeren naar het plein voor het stadskantoor.

De actiegroep heeft geen vergunning gekregen om in het centrum te demonstreren. Winkeliersvereniging OOG was in verband met de coronamaatregelen bang dat de demonstratie in de winkelstraten zou plaatsvinden. Dat is niet het geval.

De gemeente verzoekt de demonstranten in de vergunning 1,5 meter afstand te houden en niet te zingen of schreeuwen.

De groep heeft al eerder gedemonstreerd in Zeeuwse steden.