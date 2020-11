De Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes is verplaatst naar 8 en 9 mei. De grootste show op het gebied van modelbouw stond gepland op 20 en 21 februari, maar is verzet vanwege de coronamaatregelen.

Tijdens de show, die volgend jaar voor de 29e keer georganiseerd wordt, zijn allerlei vormen van modelbouw te zien: van treinen en radiografisch bestuurbare boten tot Playmobil en LEGO.

De show telt elk jaar zo'n 850 deelnemers en ongeveer tienduizend bezoekers.