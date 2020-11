Zeevaartorganisatie The Mission to Seafarers gaat kerstpakketten inzamelen voor zeevarenden die vanwege de coronacrisis vastzitten in de haven van Vlissingen. Het gaat om scheepspersoneel van over de hele wereld.

De organisatie vraagt mensen die boodschappen doen een extra boodschap te doen. Er wordt vooral gevraagd om douchegel, deodorant, scheerschuim, shampoo, tandpasta, tandenborstels, sokken en Toblerone-chocolade.

De boodschappen kunnen tot 13 december worden ingeleverd op Kastanjestraat 32 in Goes, Laurens Stommesweg 30 in Middelburg, Molenweg 4 in Arnemuiden en Zeilmakerij De Gruiter in Vlissingen.