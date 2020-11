De gemeente Vlissingen heeft bijna 750.000 euro subsidie toegekend voor het verbeteren van de infrastructuur op de Kenniswerf. Het geldbedrag komt uit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

"Dit jaar zal begonnen worden met het maken van plannen", verklaart een woordvoerder van de gemeente Vlissingen weten.

De Kenniswerf is het gebied tussen het spoor, de snelweg A58 en het Kanaal door Walcheren. Een toekomstbestendige infrastructuur maakt het gebied beter bereikbaar en aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen.

Langs het kanaal ontstaat volgens de gemeente een uniek woon-werkgebied en langs de Prins Hendrikweg, Oude Veerhavenweg en in de binnenhaven vestigen zich steeds meer bedrijven.

De herstructurering van de Kenniswerf is enkele jaren geleden begonnen. Zo hebben scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zich op de locatie gevestigd en is de oude PZEM-centrale herontwikkeld. Hier zijn nu bedrijven als Dockwize en Impuls Zeeland te vinden.