GGD Zeeland stelt een gratis griepprik beschikbaar voor mantelzorgers. De gezondheidsdienst heeft al honderden aanmeldingen ontvangen en de inschrijving is nog geopend.

"Een gelijktijdige uitbraak van het griep- en coronavirus kan grote gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de provincie", aldus de GGD. Daarom stelt de dienst een gratis griepprik beschikbaar voor mantelzorgers die geen oproep voor de griepprik van hun huisarts ontvangen. Alleen patiënten die zestig jaar of ouder zijn of tot een risicogroep behoren, krijgen zo'n oproep van de huisarts.

"Mantelzorgers zijn onmisbaar, maar ook als ze zelf weinig griepklachten hebben, kunnen ze het virus overdragen." Daarom is, in samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en een groot aantal Zeeuwse zorginstellingen, besloten om voor het eerst op grote schaal de griepprik beschikbaar te stellen voor mantelzorgers.

Vanaf maandag 23 november worden aangemelde mantelzorgers gevaccineerd. Een mobiel prikteam staat met een bus van het Rode Kruis tweemaal in Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee en eenmaal in Oostburg.

Sprake van schaarste rond griepprik

Door de coronacrisis is er veel meer belangstelling voor de griepprik dan voorgaande jaren en is er mogelijk sprake van schaarste, aldus de GGD. "Mantelzorgers vragen zich soms af of hun griepprik niet ten koste gaat van iemand anders, maar dat is niet het geval. De griepprikken voor mantelzorgers zijn apart besteld. Daarvoor is gekeken hoeveel mantelzorgers Zeeland telt en geschat hoeveel van hen jonger zijn dan zestig. Op basis van die gegevens is er ruim ingekocht."

GGD Zeeland houdt het aantal aanmeldingen van mantelzorgers bij en tegelijkertijd ook het eventuele tekort bij huisartsen en zorginstellingen. "Zo houden we vraag en aanbod in de gaten. Eventueel kan er eind november of begin december een herverdeling plaatsvinden. De Zeeuwse zorgpartijen staan in nauw contact met elkaar zodat ze elkaar hierin kunnen helpen."

Mantelzorgers kunnen zich nog tot en met maandag 30 november aanmelden voor een griepprik. "Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de beschikbaarheid ervan. Hoe meer mantelzorgers kiezen voor de griepprik, hoe groter de kans dat we samen gezond de winter doorkomen."