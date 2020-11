Een 22-jarige Rotterdammer is woensdagavond aangehouden nadat hij een bankpas probeerde te stelen van een bewoner van de Oostsingel in Goes. De man deed zich online voor als bankmedewerker, waarna hij de pinpas van de oudere vrouw zou komen ophalen.

De verdachte deed zich voor als bankmedewerker toen hij via internet contact zocht met het slachtoffer. De vrouw gaf daarop haar pincode aan de man, waarna hij probeerde een groot geldbedrag van haar rekening te halen. Dit lukte niet en dus vertelde hij haar dat hij de pinpas woensdagavond zou komen ophalen.

Door tussenkomst van de bank werd de politie gewaarschuwd. De Rotterdammer werd daarop gearresteerd en meegebracht naar een cellencomplex. Hij zit voorlopig vast.

De politie ziet dit soort incidenten steeds vaker gebeuren en waarschuwt mensen nooit hun pincode te geven.