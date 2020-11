De gemeente Middelburg heeft woensdag de vaste en variabele tarieven voor het weggooien van restafval vastgesteld. Inwoners betalen vanaf volgend jaar een vast tarief en een tarief per geleegde container of weggegooide vuilniszak.

Net als een aantal andere gemeenten in Zeeland wil Middelburg inwoners stimuleren hun afval beter te scheiden. Hoe minder vaak zij volgend jaar hun grijze container aan de kant van de weg zetten of een zak in de ondergrondse container gooien, hoe minder ze betalen.

Inwoners betalen daarom alleen extra voor restafval, niet voor plastic, kunststof, drinkpakken, metaal, groente- fruit- en tuinafval, textiel, glas en papier.

De gemeente gaat tellen hoeveel restafval de inwoners weggooien. Voor het legen van een grote grijze container van 240 liter betalen Middelburgers volgend jaar 8 euro per keer, voor een kleinere container 4,67 euro en de kosten voor het weggooien van een vuilniszak met restafval in een verzamelcontainer bedragen 1,33 euro. Het variabele bedrag wordt in 2022 in rekening gebracht.

Daarnaast betaalt iedereen een vast tarief. Voor een eenpersoonshuishouden is dit 237 euro, voor een meerpersoonshuishouden 250 euro. Dit bedrag betalen Middelburgers aan het begin van volgend jaar.

De gemeente stuurt nog een brief naar alle inwoners over de manier van inzamelen, de tarieven en kwijtscheldingen voor mensen die bijvoorbeeld veel medisch afval hebben.