De politie heeft woensdagochtend invallen gedaan in drie woningen en een loods in Yerseke. De invallen werden gedaan in het kader van een rechercheonderzoek.

De invallen vonden woensdag rond 6.00 uur plaats. In een woning aan de Emmastraat troffen de agenten een gebruikershoeveelheid hasj aan. De bewoner is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord. Ook nam de politie een personenauto in beslag in de Emmastraat.

In de twee andere woningen en een loods werd niets aangetroffen dat relevant is voor het onderzoek, laat de politie weten.