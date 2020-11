De politie heeft dinsdagmiddag een Bulgaarse verdachte aangehouden op de Scheldestraat in Vlissingen in een lopend onderzoek naar mensenhandel. De aanhouding volgt na de eerdere arrestatie van een 21-jarige Bulgaar deze zomer in Veere.

Op 23 juni werd een 21-jarige Bulgaarse man in Veere aangehouden op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Bij zijn aanhouding werd ook een vuurwapen aangetroffen. Hij zit sindsdien vast.

Naar aanleiding van de aanhouding van deze man stelde de politie een onderzoek in. Dat leidde naar een dertigjarige Bulgaar in de Scheldestraat in Vlissingen. Bij het doorzoeken van de woning waarin hij verbleef werd een vuurwapen gevonden. Ook hij is vastgezet en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.