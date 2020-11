Het lichaam dat maandagavond werd gevonden in de Oosterschelde is van een visser die sinds maandagochtend vermist was. De visser was overboord geslagen, meldt de politie.

De melding van de vermiste visser kwam rond 10.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Er werd een zoekactie opgezet met meer dan tien boten van onder meer Rijkswaterstaat, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), politie en brandweer.

Ook werd er een helikopter van de Kustwacht ingezet. Maandagavond werd het lichaam van de vermiste visser gevonden.