Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) heeft een proef met een nieuwe vorm van sedatie, waarbij op kunstmatige wijze de staat van bewustzijn van patiënten wordt verlaagd, uitgebreid.

Het is sinds vorig jaar al mogelijk om met het middel propofol een diepe vorm van sedatie te krijgen voor maag- en darmonderzoeken, cardiologische onderzoeken, de plaatsing van neurostimulatoren en de behandeling van chronische pijn. Sinds kort is het mogelijk om van dit middel gebruik te maken bij een aantal longonderzoeken en gynaecologische behandelingen.

Propofol wordt gebruikt in samenwerking met het middel dormicum, wat onder meer voor een "lichtere roes" zorgt. Beide middelen zorgen voor minder stress, angst en pijn voor en tijdens een behandeling.

De nieuwe behandeling met propofol wordt uitgevoerd door praktijkspecialisten, die gewend zijn om te werken met patiënten die worden gesedeerd of algehele anesthesie krijgen op de operatiekamers. Adrz heeft vijf van dit soort specialisten in dienst.

Anesthesioloog Boudewijn van Berkum is enthousiast over de uitbreiding van de proef. "Patiënten zijn allemaal zeer content met de manier waarop ze de onderzoeken ondergaan. De methode is succesvol en dat is de reden dat we steeds verder uitbreiden in de typen onderzoeken die ondersteund kunnen worden." De methode van sedatie wordt ook in andere ziekenhuizen toegepast.