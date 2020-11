Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) heeft met Jolanda de Vries een nieuwe bestuurder gevonden. Ze vormt vanaf 1 januari 2021 samen met voorzitter Claudia Brandenburg de raad van bestuur.

De Vries is medisch psycholoog en werkt sinds 2006 in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Zij was in de medische staf onder meer verantwoordelijk voor de transmurale zorg.

Daarnaast is zij hoogleraar aan de Tilburg University met als leerstoel kwaliteit van leven. De Vries wil de behoeften van de patiënt centraal stellen in haar werk als bestuurder. Ze krijgt in de raad van bestuur de verantwoordelijkheid over het profiel kwaliteit en veiligheid.