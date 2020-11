Wijkagenten in Middelburg hebben donderdagochtend gecontroleerd op hardrijders in de wijken. In totaal werden 28 bestuurders op de bon geslingerd en kregen vijf bestuurders een proces-verbaal.

De agenten voerden de controle uit naar aanleiding van klachten van inwoners op pad met mensen van Veilig Verkeer Nederland. Ze begonnen op de Veerseweg in Middelburg, waar achttien bestuurders bekeurd werden en twee automobilisten een proces-verbaal kregen.

Daarnaast kregen veertig bestuurders een waarschuwing, omdat ze maximaal tien kilometer per uur te hard reden.

Rond het middaguur verplaatste de controle zich naar de Noordweg in Sint Laurens. Hier kregen tien bestuurders een bekeuring omdat ze te hard reden. Voor drie automobilisten was er een proces-verbaal wegens te gladde banden van een aanhangwagen en het niet bevestigen van de hulpkoppeling.

Er werden verder nog dertig waarschuwingen uitgedeeld.