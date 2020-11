Station Goes is vrijdagochtend ontruimd vanwege de vondst van een verdachte tas. Rond 10.00 uur werd echter door de politie bekendgemaakt dat er niets verdachts in de tas werd aangetroffen.

Als gevolg van de vondst rijden er vrijdagochtend tijdelijk geen treinen tussen Goes en Middelburg. De politie meldt dat het station weer is vrijgegeven.

De extra reistijd op het traject bedraagt ongeveer een uur. De NS verwacht dat de treinen rond 10.15 uur weer gaan rijden.