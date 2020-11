De intocht van Sinterklaas in Goes en de kerstmarkt gaan dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen.

De goedheiligman en zijn pieten komen natuurlijk wel naar Goes. Dat is vanaf zaterdag 21 november, de dag waarop hij in de haven zou zijn gearriveerd, te zien in losse filmpjes.

Voor kinderen zijn er online opdrachten en workshops.

De kerstmarkt, die in december plaatsvindt, gaat ook niet door. De stichting Goes Citymarketing is ook hiervoor bezig met een online alternatief.