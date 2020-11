Burgemeester van Borsele Gerben Dijksterhuis en gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaan op dinsdag 10 november tussen 17.00 uur en 18.00 uur telefonisch met Borselse ondernemers in gesprek over de coronacrisis en de gevolgen daarvan.

"We willen een extra contactmogelijkheid bieden aan ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen", zegt Dijksterhuis. "Vooral in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven."

De Bat is benieuwd naar de vragen van ondernemers en hoe de gemeente en provincie hen kunnen ondersteunen. "Waar nodig verwijzen we hen door naar partners die ze bij een volgende stap kunnen helpen."

Het vragenuurtje is een initiatief van de provinciale taakgroep Economie waarin overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het gesprek met Borselse ondernemers is een pilot. Als het bevalt, nemen andere gemeenten de werkwijze over.

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen via 0113-23 83 83.