De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Sloebrug in Vlissingen zijn van start gegaan. Een aannemer brengt in het kader van de veiligheid nieuwe ankerplaten aan en een nieuw stuk betonnen fundering.

Ook worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In plaats van volgend jaar wordt de slijtlaag dit jaar al vervangen. Zo’n laag zorgt voor een veilig oppervlak voor het wegverkeer en voetgangers. Verder worden vier slagboomkasten op de brug vernieuwd.

De werkzaamheden beginnen zondag (8 november) om 22.00 uur en duren maximaal twee weken. Tijdens het aanbrengen van de slijtlaag is de brug toegankelijk voor het verkeer.

Bijna alle dagen is één rijstrook in beide richtingen beschikbaar. Drie dagen is dat niet het geval en is er alleen een rijstrook beschikbaar voor verkeer vanuit Souburg en de A58. Het verkeer vanuit de richting Vlissingen en Koudekerke wordt dan omgeleid via de Keersluisbrug.