Het Bluesfestival in Kwadendamme in de gemeente Borsele is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar 24 en 25 september volgend jaar. Het festival was al verplaatst naar 14 en 15 mei, maar is nu dus langer uitgesteld.

Organisatoren Peter Kempe en Kees Wielemaker denken dat de kans in september groter is dat alles kan doorgaan.

De tickets van 2020 blijven geldig voor de nieuwe editie. Kempe en Wielemaker hopen zo veel mogelijk bands te boeken die op het affiche van dit jaar stonden.

Het Indoor Bluesfestival vindt normaal in december plaats.