De gemeente Borsele laat onderzoek doen naar de sportverenigingen en hun accommodaties. Borsele heeft in vergelijking met andere gemeenten veel voetbal- en tennisparken.

Een student van de HZ vraagt clubs en verenigingen wat zij van de gemeente verwachten en informeert naar hun toekomstbestendigheid. "We zijn benieuwd hoe de verenigingen hier zelf tegenaan kijken", zegt wethouder Marga van de Plasse.

Zij verwacht dat het onderzoek over een aantal weken klaar is. "We zien dat clubs elkaar steeds meer opzoeken. De meeste verenigingen werken op het gebied van jongeren al samen of willen dat gaan doen. Het is niet ondenkbaar dat ze op het gebied van bestuurskracht en ledenaantallen in de problemen komen."

Luctor Heinkenszand en DwO'15 zijn voorbeelden van verenigingen die al gefuseerd zijn. Het is niet uitgesloten dat meer clubs die stap moeten zetten in de toekomst.