Zorggroep Ter Weel heeft in Goes een nieuwe afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson geopend. Abbekinderspark is een kleine woongroep voor acht personen.

De nieuwe afdeling is onderdeel van de somatische afdeling Abbekindershof in Ter Weel aan het Joannaplantsoen in Goes.

Er werken gespecialiseerde medewerkers op de Abbekinderspark, die zorgen dat medicatie op tijd wordt gegeven en dat parkinsonpatiënten dagelijks bewegen. Mensen met parkinson kunnen last hebben van trillen, moeite met bewegen, geheugen- en slaapproblemen en hallucinaties.

Volgens fysiotherapeut Ankie Verstelle is er op deze afdeling alle kennis en kunde voor de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ook werkt de afdeling samen met de neuroloog en parkinsonverpleegkundige van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes.