Een zestienjarige scooterrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op het rijden onder invloed van drugs in Middelburg. Ook bleek hij een sleutelbos bij zich te hebben die mogelijk afkomstig is van diefstal.

Agenten zagen rond 0.15 uur een scooter met twee jongens erop rijden over de Segeersweg in Middelburg. De agenten gaven de scooter een stopteken, maar de bestuurder reed door. Kort daarna kon de politieauto naast de scooter gaan rijden, waarna hem werd gevraagd te stoppen.

De zestienjarige bestuurder uit Middelburg heeft een bekeuring gekregen voor het negeren van een stopteken. Het bleek dat de jongen geen rijbewijs had en dus niet op de scooter mocht rijden. Ook daar kreeg hij een bekeuring voor.

De agenten vroegen vervolgens aan de bestuurder om zijn zakken leeg te maken. Uit zijn zak kwam een sleutelbos, waar onder meer een autosleutel aan zat. Uit onderzoek bleek dat de sleutelbos waarschijnlijk afkomstig was van diefstal. Hierop werd de Middelburger aangehouden op verdenking van heling. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex. De sleutelbos is in beslag genomen.

De jongen moest ook nog een speekseltest doen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Hij wordt zaterdag gehoord.

De zeventienjarige bijrijder uit Middelburg bleek tien gripzakjes met hennep bij zich te hebben. Hij wordt op een later tijdstip verhoord op het politiebureau. De aangetroffen hennep is in beslag genomen en zal worden vernietigd.