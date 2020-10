De politie heeft vrijdagavond een dronken en over de Oranjeweg slingerende automobilist aangehouden in Goes. Zijn rijbewijs is ingevorderd, meldt de politie zaterdag.

Agenten controleerden rond 21.00 uur een 59-jarige man die in een op een parkeerplaats aan de Werflaan geparkeerde auto zat en adviseerden hem te vertrekken. Omwonenden hadden geklaagd over overlast van drugsgebruikers op de parkeerplaats.

Enige tijd later zagen de agenten dezelfde auto slingerend over de Oranjeweg rijden. Daarop besloten zij de auto aan de kant te zetten. De Goesenaar moest een blaastest doen, waaruit bleek dat hij te veel gedronken had.

De man moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Op het bureau blies hij 655 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast kreeg hij een rijverbod van zeven uur.