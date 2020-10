Een 52-jarige Oost-Souburger is vrijdag aangehouden bij een politiecontrole, omdat hij onder invloed van alcohol op een snorfiets reed. Ook bleek hij al een rijontzegging te hebben.

De snorfietser ging er rond 11.00 uur vandoor bij de controle op de Oude Vlissingseweg tussen Middelburg en Oost-Souburg. De man is alsnog staande gehouden en moest een blaastest doen. Daaruit bleek dat de man had gedronken, waarop hij naar het politiebureau is gebracht.

Daarnaast bleek dat de verdachte door een eerdere veroordeling een rijontzegging tot 2023 heeft voor alle motorrijtuigen. De snorfiets is in beslag genomen.