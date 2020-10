De Goese weekmarkt op dinsdag gaat verder met vier rijen kramen. Eerder stonden er zes of vijf rijen, maar volgens alle betrokkenen bij de markt is vier het meest toekomstbestendig.

De maatregel is niet genomen vanwege de coronacrisis. "Het komt nu wel mooi uit. Bezoekers en ondernemers kunnen voldoende afstand houden tot elkaar. Je hebt mooie, brede paden", aldus wethouder Cees Pille van de gemeente Goes.

Bovendien zijn er bijna geen achterkanten van kramen meer te zien, omdat deze rug aan rug staan. Pille: "En het aantal loze meters is te verwaarlozen."

In de nieuwe opstelling is er plek voor 25 marktkramers en twee standwerkers. De gemeente ontvangt door de verandering ongeveer 2.000 euro per jaar minder aan marktgelden.