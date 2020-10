De zestien openbare toiletten en zes dixi's op parkeerplaatsen in Veere blijven dagelijks geopend tot 2021. Normaal gesproken sluit de gemeente de openbare toiletten in het laagseizoen, maar doordat de horeca momenteel gesloten is, worden ze nog steeds veel gebruikt.

Normaal zijn de toiletten in het laagseizoen, van 1 november tot en met 31 maart, alleen in het weekend open. In het hoogseizoen staan de deuren wel elke dag open. Het coronateam van de gemeente heeft gevraagd dat de komende tijd zo te laten.

Er zijn nog veel toeristen en dagjesmensen in Veere en aangezien de horeca dicht is, wordt er veel gebruikgemaakt van de openbare toiletten.

De gemeente denkt erover na om vanaf 2021 de openbare toiletten sowieso dagelijks open te houden. Met de tijdelijke openstelling tot Oudjaarsdag is een bedrag van 12.870 euro voor de schoonmaak gemoeid.