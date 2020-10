Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is in maart, april en mei sterk toegenomen, zo meldt het UWV donderdag. Daarnaast is het aantal vacatures in deze maanden gedaald.

Het aantal WW-uitkeringen steeg met 2.750, een verdubbeling ten opzichte van van dezelfde maanden in 2019. Daarbij gaat het vooral om jongeren en flexwerkers.

In de zomer stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen, waarna de cijfers in augustus en september zelfs wat daalden. Het UWV verwacht dat de aantallen weer zullen stijgen door de coronacrisis.

Vooral in de sectoren zorg en techniek kunnen ondernemers moeilijk mensen vinden. Daarnaast neemt het aantal vacatures in Zeeland af, van 10.800 vacatures in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 7.300 in het tweede kwartaal van 2020. Dat is een daling van 32 procent.