Wandelpad Sporen in de Zak in Kwadendamme wordt woensdag officieel geopend. Wandelaars maken al gebruik van het pad dat onderweg interessante informatie over het landschap vertelt.

Bij de opening zijn Anita Pijpelink van de provincie Zeeland en wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele aanwezig.

Volgens Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) voert het pad langs bijzondere elementen en typische kenmerken van Zuid-Beveland die je anders niet zomaar zou ontdekken. De verhalen zijn te beluisteren door met een smartphone de QR-code te scannen. Via een gratis app krijg je onderweg foto's en informatie door.

De stichting zet zich in voor het Zeeuwse cultuurlandschap, via het wandelnetwerk. Zo ontwikkelt ze routes met bijvoorbeeld de thema's cultuur, natuur en water.

Voor mensen zonder telefoon staat de route ook aangeven op het informatiepaneel met kaart, in het centrum van Kwadendamme. Ook is de route verkrijgbaar via de gemeente Borsele en op de website van SLZ.