Het boek Militaire Ooggetuigen. 75 jaar bevrijd: herinneringen aan strijd en onvrijheid in Europe en Azië is donderdag verschenen. Hierin vertellen veertig veteranen van de Tweede Wereldoorlog over hun herinneringen aan uitzendingen en de bevrijding. Onder hen ook de inmiddels overleden veteraan Jaap Rus uit Vlissingen.

Het boek bevat avontuurlijke, maar ook heftige verhalen over krijgsgevangenschap, vliegen voor de RAF en uitzendingen naar Australië en Japan. Minister van Defensie Ank Bijleveld en enkele veteranen hebben de eerste exemplaren van het boek in ontvangst genomen.

Op basis van interviews uit de Interview-collectie Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut tekenden auteurs Jeoffrey van Woensel en Marjolein van der Werf (historici bij het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut) de unieke verhalen van de veertig veteranen op.

Iedere veteraan was betrokken bij de bevrijding van Europa en Azië; als verzetsstrijder, als militair of als krijgsgevangene. Zo vertelt Jaap Rus over zijn tijd in het verzet, waar hij informatie doorgaf over de bouw van de Atlantikwall in Walcheren. Hij maakte deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten die na de bevrijding van Zeeland de orde handhaafden en NSB'ers arresteerden.

"De persoonlijke verhalen voegen een extra dimensie toe aan de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië", stelt het Veteraneninstituut.